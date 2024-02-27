 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Сервис продажи билетов объяснил отмену концерта Гребенщикова в Дубае

Сервис продажи билетов сообщил об отмене концерта Гребенщикова из-за здоровья
Концерт основателя рок-группы «Аквариум», который должен был состояться в Дубае 28 февраля, отменен из-за состояния здоровья музыканта, сообщил сервис Tickets FY

Сервис продажи билетов Tickets FY сообщил об отмене концерта Бориса Гребенщикова, основателя рок-группы «Аквариум», (Минюст внес его в список иноагентов) в Дубае, который должен был состояться 28 февраля. Отмену там объяснили состоянием здоровья музыканта.

«В связи с состоянием здоровья Бориса Борисовича Гребенщикова, мы вынуждены сообщить об отмене концерта БГ+, который должен был состоятся 28 февраля в Дубае. Деньги за приобретенные ранее билеты будут автоматически возвращены в течение трех рабочих дней на ваши карты», — говорится в сообщении.

Борис Гребенщиков объяснил невозвращение в Россию
Политика
Борис Гребенщиков

Гребенщиков живет в Лондоне и сейчас гастролирует под псевдонимом БГ+. В интервью газете Financial Times он говорил, что ушел из «Аквариума» после начала военных действий на Украине из-за позиции некоторых ее участников.

После начала боевых действий в соцсетях музыканта появилось видео, на котором он исполняет антивоенный романс Александра Вертинского «То, что я должен сказать». В июне прошлого года ему выписали штраф на 50 тыс. руб. по статье о дискредитации армии, в том же месяце Минюст внес Гребенщикова в список иностранных агентов.

В ноябре Гребенщиков в интервью Forbes рассказал, что не возвращается в Россию в том числе из-за того, что концерты ему «играть никто не даст», а «каждый встречный на улице полицейский может что-то предъявить».

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий

35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео

Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине

Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Борис Гребенщиков отмена концертов
Материалы по теме
Борис Гребенщиков назвал причину отказа от выступлений на Украине
Политика
На Бориса Гребенщикова составили протокол о дискредитации армии
Политика
Лидер «Алисы» Кинчев поддержал Шевчука, Гребенщикова и Макаревича
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 100,18 (—) Инвестиции, 26 фев, 16:17 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 92,63 (—) Инвестиции, 26 фев, 16:17
Умер актер из сериала «Звездный путь» Чарльз Диркоп Общество, 00:28
Сервис продажи билетов объяснил отмену концерта Гребенщикова в Дубае Общество, 00:25
Скандалы и рекорды. Чем запомнился регулярный чемпионат КХЛ Спорт, 00:01
Правительство на полгода запретит экспорт бензина Бизнес, 00:01
Зеленский заявил о передаче лишь 30% от обещанного ЕС миллиона снарядов Политика, 26 фев, 23:58
В Белгородской области сбили 6 воздушных целей Политика, 26 фев, 23:35
Путин объявил благодарность замглавы МИД России Михаилу Богданову Политика, 26 фев, 23:19
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Более 2 тыс. грузовиков застряли на украинско-польской границе Бизнес, 26 фев, 22:54
Экс-главу немецкой Glatt заочно приговорили в Москве к 12 годам Бизнес, 26 фев, 22:42
Правкомиссия будет давать Путину рекомендации по одобрению сделок Бизнес, 26 фев, 22:22
Гусев с рекордной результативностью стал лучшим бомбардиром сезона в КХЛ Спорт, 26 фев, 22:16
Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ Спорт, 26 фев, 22:05
QIWI оценила риски для сделки по продаже КИВИ Банка из-за отзыва лицензии Бизнес, 26 фев, 22:01
Трамп оспорил штраф $454 млн за мошенничество Политика, 26 фев, 21:53