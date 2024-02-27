Сервис продажи билетов объяснил отмену концерта Гребенщикова в Дубае
Сервис продажи билетов Tickets FY сообщил об отмене концерта Бориса Гребенщикова, основателя рок-группы «Аквариум», (Минюст внес его в список иноагентов) в Дубае, который должен был состояться 28 февраля. Отмену там объяснили состоянием здоровья музыканта.
«В связи с состоянием здоровья Бориса Борисовича Гребенщикова, мы вынуждены сообщить об отмене концерта БГ+, который должен был состоятся 28 февраля в Дубае. Деньги за приобретенные ранее билеты будут автоматически возвращены в течение трех рабочих дней на ваши карты», — говорится в сообщении.
Гребенщиков живет в Лондоне и сейчас гастролирует под псевдонимом БГ+. В интервью газете Financial Times он говорил, что ушел из «Аквариума» после начала военных действий на Украине из-за позиции некоторых ее участников.
После начала боевых действий в соцсетях музыканта появилось видео, на котором он исполняет антивоенный романс Александра Вертинского «То, что я должен сказать». В июне прошлого года ему выписали штраф на 50 тыс. руб. по статье о дискредитации армии, в том же месяце Минюст внес Гребенщикова в список иностранных агентов.
В ноябре Гребенщиков в интервью Forbes рассказал, что не возвращается в Россию в том числе из-за того, что концерты ему «играть никто не даст», а «каждый встречный на улице полицейский может что-то предъявить».
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