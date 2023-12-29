Выступление Анны Асти отменили в Барвихе после «голой вечеринки»

Анна Асти (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Концертный зал «Барвиха Luxury Village» не будет проводить выступление певицы Анны Асти (настоящая фамилия — Дзюба) на новогоднем мероприятии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе площадки.

Мероприятие, запланированное на 31 декабря, состоится, на нем выступят другие артисты — Люся Чеботина, Владимир Пресняков и Богдан Шувалов, отметил представитель концертного зала.

На сайте «Барвиха Luxury Village» говорится, что речь идет о концерте «Новый год в Барвихе», который начнется в 23:00 мск 31 декабря. Билеты на мероприятие распроданы.

При попытке найти информацию о мероприятии в поисковике для той же страницы в заглавии ссылки отображается результат: «Новый год в Барвихе. ANNA ASTI & Владимир Пресняков». Представитель концертного зала подтвердил РБК, что изначально на мероприятии должна была выступать Анна Асти.

Скриншот с афишей мероприятия, где изображена Анна Асти, показал и телеграм-канал Mash. Выступление Асти, по данным канала, отменили из-за скандала с «голой вечеринкой» блогера Насти Ивлеевой, которую посетила певица.

Вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Фото и видео с участниками мероприятия вызвали значительный общественный резонанс. Среди гостей были журналистка Ксения Собчак, певица Лолита Милявская, Филипп Киркоров, рэпер Джиган с супругой Оксаной Самойловой и другие. Асти выступала на сцене.

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27 декабря телеканал «360» со ссылкой на источник и Mash сообщили, что после «голой вечеринки» концерт Асти отменили и в московском клубе Gipsy. На постере новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все» телеканал ТНТ закрыл лицо Асти, изображенной в виде куклы Барби, очками.