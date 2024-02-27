Райффайзенбанк решил проблему с оплатой услуг после отзыва лицензии QIWI
В приложении Райффайзенбанка восстановлена оплата услуг и связи, которая не работала после отзыва лицензии у QIWI Банка, сообщила пресс-служба Райффайзенбанка.
В кредитной организации рассказали, что снова доступны:
- пополнение счета в МТС, «Билайне», «МегаФоне», «Теле2» и «Мотиве»;
- оплата интернета для клиентов МГТС, «Ростелекома», «ТрансТелеКом», «Дом.ру», «Акадо», «Билайна», а также оплата ЖКУ.
«К сожалению, избранные платежи за связь, интернет и ЖКУ сейчас не отображаются», — отметили в банке. Эту проблему в Райффайзенбанке связали с тем, что на восстановление шаблонов требуется больше времени. Там также сообщили, что ищут решение, и посоветовали обновить мобильное приложение до последней версии.
21 февраля Райффайзенбанк сообщил о наличии проблем с оплатой мобильной связи и услуг в приложении после отзыва лицензии у QIWI Банка. С помощью сервисов этого банка клиенты ряда других кредитных организаций, в том числе Райффайзенбанка, производили некоторые переводы. Например, пополняли баланс номера мобильного телефона, счет в онлайн-играх и оплачивали жилищно-коммунальные услуги.
Лицензия QIWI Банка была отозвана утром 21 февраля. ЦБ отметил, что кредитная организация нарушала федеральные законы, а также нормативные акты регулятора. QIWI Банк занимал 89-е место в России по величине активов, отзыв его лицензии стал первым в стране с августа 2022 года.
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