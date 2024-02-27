Песков оставил без комментариев решение суда по Журавелю

Никита Журавель (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать приговор Никите Журавелю, который в мае 2023 года сжег Коран в Волгограде, передает корреспондент РБК.

«Это не вопрос администрации президента», — сказал Песков.

27 февраля суд в Грозном приговорил к трем с половиной годам колонии по обвинению в публичном оскорблении чувств верующих и хулиганстве в составе группы лиц по предварительному сговору. Потерпевшими признали 13 имамов из Грозного.

Адвокат Журавеля Юлия Антонова заявила, что защита будет обжаловать приговор.

На видео допроса задержанного, которое публиковала ФСБ после задержания Журавеля в 2023 году, мужчина сказал, что действовал по заданию Службы безопасности Украины «с целью разжигания религиозной розни между христианами и мусульманами Волгоградской области», за что ему пообещали 10 тыс. руб.

Летом 2023 года, после того как Журавеля доставили в Чечню, 15-летний сын Рамзана Кадырова Адам избил его в СИЗО. Кадыров опубликовал кадры избиения и заявил, что гордится этим поступком. С тех пор Адама неоднократно награждали, дали должность в службе безопасности отца и позволили курировать батальон имени шейха Мансура в составе Минобороны России. В частности, ему присвоили звание Героя Чечни.