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Политика ,  
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Песков оставил без комментариев решение суда по Журавелю

Песков о приговоре Никите Журавелю: это не вопрос администрации президента
Никита Журавель
Никита Журавель (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать приговор Никите Журавелю, который в мае 2023 года сжег Коран в Волгограде, передает корреспондент РБК.

«Это не вопрос администрации президента», — сказал Песков.

27 февраля суд в Грозном приговорил к трем с половиной годам колонии по обвинению в публичном оскорблении чувств верующих и хулиганстве в составе группы лиц по предварительному сговору. Потерпевшими признали 13 имамов из Грозного.

Адвокат Журавеля Юлия Антонова заявила, что защита будет обжаловать приговор.

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Никита Журавель

На видео допроса задержанного, которое публиковала ФСБ после задержания Журавеля в 2023 году, мужчина сказал, что действовал по заданию Службы безопасности Украины «с целью разжигания религиозной розни между христианами и мусульманами Волгоградской области», за что ему пообещали 10 тыс. руб.

Летом 2023 года, после того как Журавеля доставили в Чечню, 15-летний сын Рамзана Кадырова Адам избил его в СИЗО. Кадыров опубликовал кадры избиения и заявил, что гордится этим поступком. С тех пор Адама неоднократно награждали, дали должность в службе безопасности отца и позволили курировать батальон имени шейха Мансура в составе Минобороны России. В частности, ему присвоили звание Героя Чечни.

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Теги
Дмитрий Песков Никита Журавель Коран Чечня
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