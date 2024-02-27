Жителям новых регионов выдали более 2 млн российских паспортов

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Более 2 млн российских паспортов выдали жителям новых регионов, сообщил начальник ГУ МВД по Ростовской области Олег Агарков в ходе отчета о работе ведомства в заксобрании региона.

«Одной из приоритетных задач является документирование жителей наших новых субъектов. <...> На настоящее время уже выдано свыше 2 млн паспортов новым гражданам Российской Федерации», — сказал Агарков (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Агаркова, в 2023 году сотрудники управления еженедельно отправлялись в служебные командировки в новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Всего было откомандировано 716 ростовских полицейских.

30 сентября 2023 года в МВД сообщили, что за год более 2,2 млн жителей новых регионов получили российские паспорта. Всего с 2019 года российские паспорта получили более 3 млн жителей новых регионов, за ними обратились около 83% граждан.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Прогнозная численность населения в новых субъектах России на 1 января 2024 года определена в количестве 3,2 млн человек.