В Авдеевке начали выдавать российские паспорта

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Жителям Авдеевки, которая перешла под контроль России 17 февраля, начали выдавать российские паспорта, сообщил в телеграм-канале мэр города Ясиноватая (на севере от Донецка) Дмитрий Шевченко.

«Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители из освобожденной Авдеевки», — написал он.

Шевченко рассказал, что жители города подали в миграционную службу Ясиноватой документы на получение российского паспорта, несколькими днями ранее, 21 февраля.

Авдеевка расположена примерно в 10 км к северо-западу от Донецка. К началу 2022 года там проживали 31,7 тыс. человек.

22 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в миграционное подразделение ведомства по ДНР подали заявления на получение российского паспорта 29 жителей Авдеевки.

«Полицейские проведут для ряда заявителей предусмотренную законодательством процедуру установления личности. Это сегодня крайне актуально, так как многие документы были сильно повреждены или утрачены», — отметила тогда Волк.

Киев объявил о начале вывода войск из Авдеевки из-за угрозы окружения в ночь на 17 февраля. Вечером того же дня российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии города под полный контроль.