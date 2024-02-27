Минобороны сообщило об ударах по пытающимся переправиться к Крынкам ВСУ

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Российские военные наносят точные удары по расположениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы помешать ей переправиться с правого берега Днепра в районе Крынок, сообщило Минобороны, передает ТАСС.

Операторы беспилотников «вскрывают расположение техники и вооружения ВСУ на правом берегу Днепра и точными ударами» дронов и артиллерии не дают украинским военным переправиться на левый берег в районе населенного пункта Крынки.

Село Крынки находится между Алешками и Новой Каховкой на берегу реки Крынка, которая впадает в Днепр, и отделено от основного русла реки островами. Эта часть днепровского берега находится под контролем России, однако в Крынках Украина неоднократно пыталась высадить десант.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что переход Крынок на левом берегу Днепра под контроль российских военных поставил точку в контрнаступлении ВСУ. Он отметил, что в районе села не снимают повышенной готовности к возможным боевым действиям.

В ходе прямой линии 14 декабря 2023 года президент Владимир Путин заявил, что в Крынки ВСУ «пихают своих людей просто на истребление» и военные называют это «дорогой в один конец». Он добавил, что обратился к начальнику Генштаба Валерию Герасимову с просьбой «не спешить выдавливать» украинских военных из Крынок, так как России «выгодно», чтобы ВСУ «туда подавали бездумно дальше личный состав».