В Индии начали проверку попавшей под санкции компании Si2 Microsystems

Фото: si2microsystems.com

Власти Индии изучают деятельность индийской технологической компании Si2 Microsystems, которая была включена в 13-й пакет санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает The Hindu.

Индийские чиновники заявили изданию, что Si2 Microsystems сотрудничала с Министерством электроники и информационных технологий Индии в рамках проекта «Сделано в Индии». «Это известная компания, отраслевой партнер в проекте по исследованию производства чипов, о котором было объявлено совместно с Индийским технологическим институтом в Мадрасе», — сказал один из индийских госслужащих.

Собеседник The Hindu заявил, что правительство Индии изучает объявление о санкциях и выясняет, нужно ли ему связаться с Евросоюзом, чтобы оспорить решение о введении ограничений. Компания и ее директора остаются недоступны для комментариев по поводу санкций, пишет издание.

Si2 Microsystems зарегистрирована в 1993 году, уставный капитал составлял 600 млн рупий ($7,2 млн). Компания базируется в индийском городе Бангалор. На официальном сайте Si2 Microsystems говорится, что она является «поставщиком решений для Вооруженных сил Индии и компаний государственного сектора», а также иностранных оборонных компаний и работает с такими клиентами, как Индийская организация космических исследований, GE и IBM.

В ноябре 2023 года Si2 Microsystems была добавлена США в «список организаций» с ограниченным доступом за поставку «интегральных схем американского происхождения» российским военным. 23 февраля 2024 года Евросоюз включил компанию в 13-й пакет санкций против России.

Тогда под ограничения также попали фирмы из Турции, Сербии, Казахстана и Таиланда. По данным ЕС, эти компании поддерживали военно-промышленный комплекс России, теперь на них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.

Россия считает западные санкции незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в декабре 2023 года предупредил, что ограничительные меры сохранятся на долгие годы.