В Белгородской области сбили 6 воздушных целей
В Белгородской области средства ПВО сбили шесть воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. Минобороны уточнило, что сбитые объекты — снаряды реактивной системы залпового огня «Град».
«В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО — сбито шесть воздушных целей на подлете к городу», — написал Гладков.
Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
За день уже было шесть атак по Белгородской области: три человека погибли в результате атаки дрона-камикадзе на село Почаево Грайворонского городского округа, еще один дрон-камикадзе сбросил осколочные боеприпасы на село Колотиловка Краснояружского района, село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под минометный обстрел.
Также Минобороны отчиталось о трех сбитых беспилотниках. Гладков после 18:00 сообщил, что один дрон уничтожили в Белгородском районе на подлете к столице региона, еще один — в Старооскольском районе у села Казачок.
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