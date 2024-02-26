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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области сбили 6 воздушных целей

Гладков: в Белгородской области средства ПВО сбили 6 воздушных целей
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгородской области средства ПВО сбили шесть воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. Минобороны уточнило, что сбитые объекты — снаряды реактивной системы залпового огня «Град».

«В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО — сбито шесть воздушных целей на подлете к городу», — написал Гладков.

Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Три человека погибли от удара дрона по белгородскому селу Почаево
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Фото:Яндекс.Карты

За день уже было шесть атак по Белгородской области: три человека погибли в результате атаки дрона-камикадзе на село Почаево Грайворонского городского округа, еще один дрон-камикадзе сбросил осколочные боеприпасы на село Колотиловка Краснояружского района, село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под минометный обстрел.

Также Минобороны отчиталось о трех сбитых беспилотниках. Гладков после 18:00 сообщил, что один дрон уничтожили в Белгородском районе на подлете к столице региона, еще один — в Старооскольском районе у села Казачок.

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Белгородская область ПВО Вячеслав Гладков
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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