В Белгородской области сбили 6 воздушных целей

В Белгородской области средства ПВО сбили шесть воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. Минобороны уточнило, что сбитые объекты — снаряды реактивной системы залпового огня «Град».

«В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО — сбито шесть воздушных целей на подлете к городу», — написал Гладков.

Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

За день уже было шесть атак по Белгородской области: три человека погибли в результате атаки дрона-камикадзе на село Почаево Грайворонского городского округа, еще один дрон-камикадзе сбросил осколочные боеприпасы на село Колотиловка Краснояружского района, село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под минометный обстрел.

Также Минобороны отчиталось о трех сбитых беспилотниках. Гладков после 18:00 сообщил, что один дрон уничтожили в Белгородском районе на подлете к столице региона, еще один — в Старооскольском районе у села Казачок.