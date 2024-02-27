Богомаз: в Брянской области сбили два украинских беспилотника

В Брянской области сбили два украинских беспилотника

В Брянской области сбили два беспилотника на территории Клинцовского района, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны России», — написал он.

Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Брянская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ. 22 февраля ВСУ обстреляли населенный пункт в Погарском районе из РСЗО кассетными снарядами.

Глава региона уточнил, что при обстреле никто не пострадал. При взрывах были повреждены два автомобиля и здание автосервиса.

20 февраля регион также атаковали БПЛА, дрон самолетного типа уничтожили силами ПВО над территорией Погарского района.