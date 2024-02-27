В Брянской области сбили два украинских беспилотника
В Брянской области сбили два беспилотника на территории Клинцовского района, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны России», — написал он.
Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Брянская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ. 22 февраля ВСУ обстреляли населенный пункт в Погарском районе из РСЗО кассетными снарядами.
Глава региона уточнил, что при обстреле никто не пострадал. При взрывах были повреждены два автомобиля и здание автосервиса.
20 февраля регион также атаковали БПЛА, дрон самолетного типа уничтожили силами ПВО над территорией Погарского района.
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