 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Брянской области сбили два украинских беспилотника

Богомаз: в Брянской области сбили два украинских беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине

В Брянской области сбили два беспилотника на территории Клинцовского района, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны России», — написал он.

Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Богомаз сообщил об обстреле Белой Березки в Брянской области
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Брянская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ. 22 февраля ВСУ обстреляли населенный пункт в Погарском районе из РСЗО кассетными снарядами.

Глава региона уточнил, что при обстреле никто не пострадал. При взрывах были повреждены два автомобиля и здание автосервиса.

20 февраля регион также атаковали БПЛА, дрон самолетного типа уничтожили силами ПВО над территорией Погарского района.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий

35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео

Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине

Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты
Теги
Персоны
Брянская область беспилотники Александр Богомаз
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Богомаз сообщил об обстреле Белой Березки в Брянской области
Политика
В Брянской области второй раз за сутки сбили беспилотник
Политика
ВСУ обстреляли Брянскую область кассетными снарядами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 100,18 (—) Инвестиции, 26 фев, 16:17 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 92,63 (—) Инвестиции, 26 фев, 16:17
Старший сын Трампа получил конверт с белым порошком Политика, 06:58
В Брянской области сбили два украинских беспилотника Политика, 06:38
Резиденцию Фредди Меркьюри в Лондоне выставили на аукционе за $38 млн Общество, 06:37
«Точка» выплатит части клиентам заблокированные в QIWI Банке суммы Бизнес, 06:07
Дуда пообещал Киеву существенные поставки боеприпасов Политика, 05:55
Экс-информатора ФБР Смирнова заключили под стражу по делу Байдена Политика, 05:32
Умерла первая обладательница титула Мисс США Общество, 05:03
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Опрос выявил рост вовлеченности россиян в работу Общество, 05:00
На спутниковых снимках нашли плавучий барьер Китая на спорном рифе Политика, 04:41
«Известия» узнали о планах Минфина сократить долю льготной ипотеки до 25% Экономика, 04:22
Россияне назвали цвета компании, в которую обратятся в первую очередь Общество, 04:00
Высадившийся на Луну модуль «Одиссей» прекратил работу Технологии и медиа, 03:58
Макрон объявил о создании коалиции по поставкам дальнобойных ракет Киеву Политика, 03:26
Кулеба призвал уехавших украинцев вернуться для защиты страны Политика, 03:17