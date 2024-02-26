Богомаз сообщил об обстреле Белой Березки в Брянской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли объекты в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал. Снаряд упал на промышленный объект, повреждение получило остекление административного здания. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил Богомаз.

Белая Березка — поселок городского типа в Трубчевском районе на юге Брянской области, граничит с Сумской и Черниговской областями Украины. По данным на 2021 год, в поселке живут 5,8 тыс. человек.

Брянская область регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников. В частности, средства ПВО сбили дрон над Стародубским муниципальным округом 23 февраля.

В регионе бессрочно действует высокий уровень террористической опасности, а с октября 2022 года — режим среднего реагирования. Последний предусматривает усиление охраны общественного порядка, ограничения на въезд и выезд, досмотры автомобилей и другие меры.