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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз сообщил об обстреле Белой Березки в Брянской области

Богомаз: под обстрел ВСУ попал поселок Белая Березка Брянской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли объекты в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал. Снаряд упал на промышленный объект, повреждение получило остекление административного здания. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил Богомаз.

Белая Березка — поселок городского типа в Трубчевском районе на юге Брянской области, граничит с Сумской и Черниговской областями Украины. По данным на 2021 год, в поселке живут 5,8 тыс. человек.

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Фото:Павел Львов / РИА Новости


Брянская область регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников. В частности, средства ПВО сбили дрон над Стародубским муниципальным округом 23 февраля.

В регионе бессрочно действует высокий уровень террористической опасности, а с октября 2022 года — режим среднего реагирования. Последний предусматривает усиление охраны общественного порядка, ограничения на въезд и выезд, досмотры автомобилей и другие меры.

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Брянская область Александр Богомаз обстрел ВСУ
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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