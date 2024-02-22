ВСУ обстреляли Брянскую область кассетными снарядами

Суббоеприпас от кассетного снаряда (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт в Погарском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Украинские террористы произвели обстрел из РСЗО кассетными снарядами населенного пункта Борок Погарского района», — говорится в сообщении.

Глава региона уточнил, что при обстреле никто не пострадал. При взрывах были повреждены два автомобиля и здание автосервиса.

Богомаз добавил, что на месте работают оперативные службы.

Брянская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ. 22 февраля Богомаз сообщил об уничтоженном беспилотнике в Клинцовском районе. По словам главы региона, пострадавших в результате инцидента нет.

20 февраля регион также атаковали БПЛА, дрон самолетного типа уничтожили силами ПВО над территорией Погарского района. Пострадавших и разрушений инфраструктуры не было.