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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ обстреляли Брянскую область кассетными снарядами

Богомаз: ВСУ обстреляли населенный пункт Борок в Брянской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Суббоеприпас от кассетного снаряда
Суббоеприпас от кассетного снаряда (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт в Погарском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Украинские террористы произвели обстрел из РСЗО кассетными снарядами населенного пункта Борок Погарского района», — говорится в сообщении.

Глава региона уточнил, что при обстреле никто не пострадал. При взрывах были повреждены два автомобиля и здание автосервиса.

Богомаз добавил, что на месте работают оперативные службы.

Губернатор сообщил об уничтоженном в Брянской области беспилотнике
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Брянская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ. 22 февраля Богомаз сообщил об уничтоженном беспилотнике в Клинцовском районе. По словам главы региона, пострадавших в результате инцидента нет.

20 февраля регион также атаковали БПЛА, дрон самолетного типа уничтожили силами ПВО над территорией Погарского района. Пострадавших и разрушений инфраструктуры не было.

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ВСУ обстреляли Брянскую область кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Брянскую область кассетными снарядами

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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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