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Политика ,  
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Конгрессмен предложил резолюцию об отстранении Байдена с поста

Республиканец от Колорадо Бак представил резолюцию об отстранении Байдена

Член палаты представителей США, республиканец от штата Колорадо Кен Бак представил резолюцию, которая призывает отстранить президента Джо Байдена на основании 25-й поправки, ссылаясь на его психическое и физическое здоровье. Об этом пишет The Hill.

«Социальные вызовы и угрозы безопасности, с которыми сталкивается наша страна, бесчисленны и требуют, чтобы руководитель обладал сильными умственными и физическими способностями <...> Пришло время вице-президенту и кабинету министров поставить нашу страну на первое место и приступить к применению 25-й поправки», — заявил Бак.

Основанием для рассмотрения его инициативы является доклад спецпрокурора Роберта Хура, в котором Байден охарактеризован как «пожилой человек с плохой памятью».

Как отмечает The Hill, многие республиканцы высказались за использование 25-й поправки для отстранения президента США после доклада Хура, но резолюция Бака является первой официальной попыткой Конгресса побудить правительство к действиям.

Генеральный прокурор штата Западная Вирджиния и республиканец Патрик Морриси 13 февраля также призвал вице-президента Камалу Харрис применить 25-ю поправку и отстранить от должности Байдена.


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8 февраля спецпрокурор Хур представил отчет, где говорилось, что действия Байдена «представляли серьезную угрозу национальной безопасности», но «никаких уголовных обвинений в этом вопросе нет».

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В документе отмечается, что Хур решил не выдвигать обвинения в том числе потому, что Байдена было бы трудно привлечь к ответственности, поскольку он «будет позиционировать себя перед присяжными в качестве благонамеренного пожилого человека с плохой памятью».

Решение спецпрокурора вызвало резкую реакцию республиканцев в сенате, которые напомнили об аналогичном деле в отношении экс-президента Дональда Трампа, которому, в отличие от Байдена, предъявлено несколько обвинений. Байден возложил ответственность за ненадлежащее обращение с документами на членов своей команды.

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Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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