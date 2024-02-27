Конгрессмен предложил резолюцию об отстранении Байдена с поста

Член палаты представителей США, республиканец от штата Колорадо Кен Бак представил резолюцию, которая призывает отстранить президента Джо Байдена на основании 25-й поправки, ссылаясь на его психическое и физическое здоровье. Об этом пишет The Hill.

«Социальные вызовы и угрозы безопасности, с которыми сталкивается наша страна, бесчисленны и требуют, чтобы руководитель обладал сильными умственными и физическими способностями <...> Пришло время вице-президенту и кабинету министров поставить нашу страну на первое место и приступить к применению 25-й поправки», — заявил Бак.

Основанием для рассмотрения его инициативы является доклад спецпрокурора Роберта Хура, в котором Байден охарактеризован как «пожилой человек с плохой памятью».

Как отмечает The Hill, многие республиканцы высказались за использование 25-й поправки для отстранения президента США после доклада Хура, но резолюция Бака является первой официальной попыткой Конгресса побудить правительство к действиям.

Генеральный прокурор штата Западная Вирджиния и республиканец Патрик Морриси 13 февраля также призвал вице-президента Камалу Харрис применить 25-ю поправку и отстранить от должности Байдена.





8 февраля спецпрокурор Хур представил отчет, где говорилось, что действия Байдена «представляли серьезную угрозу национальной безопасности», но «никаких уголовных обвинений в этом вопросе нет».

В документе отмечается, что Хур решил не выдвигать обвинения в том числе потому, что Байдена было бы трудно привлечь к ответственности, поскольку он «будет позиционировать себя перед присяжными в качестве благонамеренного пожилого человека с плохой памятью».

Решение спецпрокурора вызвало резкую реакцию республиканцев в сенате, которые напомнили об аналогичном деле в отношении экс-президента Дональда Трампа, которому, в отличие от Байдена, предъявлено несколько обвинений. Байден возложил ответственность за ненадлежащее обращение с документами на членов своей команды.