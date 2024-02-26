Над Белгородской областью сбили третий за день беспилотник
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале. Атаку пресекли около 18:20 мск, других подробностей в ведомстве не привели.
Это третий дрон, сбитый над Белгородской областью за день. Минобороны отчитывалось об уничтожении дронов около 11:00 и 17:50 мск.
Власти приграничных российских регионов и Минобороны регулярно сообщают об уничтожении украинских дронов.
В частности, в ночь на 24 февраля средства ПВО перехватили четыре украинских беспилотника над Тульской, Курской и Липецкой областями. 25 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили шесть дронов над Белгородской областью и акваторией Черного моря.
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