Губернатор Гладков: два ребенка пострадали при обстреле Новой Таволжанки

Гладков сообщил о двух пострадавших детях при обстреле Новой Таволжанки

Фото: Никита Попов / РБК

Под минометный обстрел со стороны вооруженных сил Украины попало село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадали два мальчика 10 и 11 лет, их доставляют в больницу. У одного ребенка осколочное ранение ноги, у второго — контузия, уточнил глава региона.

Повреждения получил легковой автомобиль, в трехэтажном многоквартирном доме выбило пять окон. На месте работают оперативные службы, заключил Гладков.

Это не первая атака на регион за 26 февраля. Ранее ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали село Колотиловка, сообщил Гладков. Повреждения получил частный дом, а также инфраструктурный объект связи.

Кроме того, Минобороны трижды сообщало об уничтожении дронов над регионом: в 11:00, 17:50 и 18:20. Подробности атак ведомство не привело.