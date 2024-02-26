Гладков сообщил о двух пострадавших детях при обстреле Новой Таволжанки
Под минометный обстрел со стороны вооруженных сил Украины попало село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Пострадали два мальчика 10 и 11 лет, их доставляют в больницу. У одного ребенка осколочное ранение ноги, у второго — контузия, уточнил глава региона.
Повреждения получил легковой автомобиль, в трехэтажном многоквартирном доме выбило пять окон. На месте работают оперативные службы, заключил Гладков.
Это не первая атака на регион за 26 февраля. Ранее ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали село Колотиловка, сообщил Гладков. Повреждения получил частный дом, а также инфраструктурный объект связи.
Кроме того, Минобороны трижды сообщало об уничтожении дронов над регионом: в 11:00, 17:50 и 18:20. Подробности атак ведомство не привело.
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