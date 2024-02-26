Гладков: три человека погибли от удара дрона по белгородскому селу Почаево

Три человека погибли от удара дрона по белгородскому селу Почаево

Дрон-камикадзе атаковал автомобиль, где находились строители, три человека погибли. Еще трое ранены, их госпитализировали

Фото: Яндекс.Карты

Три человека погибли в результате атаки дрона-камикадзе на село Почаево Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Село находится недалеко от границы с Сумской областью Украины.

Гладков рассказал, что погибшие были строителями, в момент атаки они находились в машине.

Еще три человека получили ранения. Их доставят в больницы Белгорода и Грайворона.

За день это была уже шестая атака по региону. Еще один дрон-камикадзе сбросил осколочные боеприпасы на село Колотиловка Краснояружского района. Пострадавших не было, повреждения получил частный дом, оказался выведен из строя инфраструктурный объект связи.

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под минометный обстрел. Пострадали два мальчика 10 и 11 лет, один получил осколочное ранение ноги, другой — контузию. Были повреждены многоквартирный дом и автомобиль.

Также были сбиты три беспилотника, сообщало Минобороны: один утром и два вечером. Гладков после 18:00 сообщил, что один дрон уничтожили в Белгородском районе на подлете к столице региона, еще один — в Старооскольском районе у села Казачок. Пострадавших и разрушений не было.