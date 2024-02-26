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Политика ,  
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Путин увеличил штат Следственного комитета

Путин на 514 человек увеличил штатную численность сотрудников СКР
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Следственного комитета на 514 сотрудников. Документ опубликован на официальном портале правовых актов, он вступил в силу.

Согласно тексту указа, штат СК, за исключением военных следственных органов, теперь составляет 23 017 сотрудников. Ранее численность СК была 22 503 человека.

Правительству поручено выделить дополнительные средства из федерального бюджета для увеличения штатной численности, говорится в документе.

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил
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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В октябре 2023 года Путин увеличил штатную численность центрального аппарата Росгвардии почти на 200 сотрудников — до 2297, без учета персонала по охране и обслуживанию зданий.

В декабре того же года президент установил предельную штатную численность МВД в 2023 году в 922 тыс. человек, в 2024 году — 934 тыс., а в 2025 году — в 938 тыс.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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