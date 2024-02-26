Захарова оценила слова Кэмерона как попытку «доказать недоказуемое»
Призыв главы МИД Британии Дэвида Кэмерона доказать президенту России Владимиру Путину его неправоту — это бессмысленная работа. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Так Захарова прокомментировала высказывание Кэмерона о том, что Путин верит в возможность одержать победу на Украине. «Наша задача — доказать, что он неправ», — сказал британский министр.
«Жаль, он не признался, что НАТОвская задача «стратегического поражения России» провалилась. Что касается стремления «доказать недоказуемое» — это monkey business [бессмысленная работа, валяние дурака], любимое занятие английской бюрократии», — написала Захарова в своем телеграм-канале.
Кэмерон в начале февраля заявил, что время в конфликте на Украине — на стороне Киева и его западных союзников. «Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне Путина», — сказал министр. По его мнению, вступив в конфликт, Россия «потерпела крупное стратегическое поражение».
В середине января министр обороны Великобритании Грант Шэппс высказал мнение, что 2024 год станет переломным в конфликте на Украине. «Для Украины это будет год, когда может решиться судьба их нации», — заявил Шэппс, подчеркнув, что Лондон будет поддерживать Киев и впредь.
Россия осуждает западную помощь Украине. Москва считает, что поставки оружия западных стран Украине только увеличивают сроки конфликта, но не влияют на достижение Россией целей военной операции.
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