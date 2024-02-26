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Военная операция на Украине ,  
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Депутат Колесникова ушла на спецоперацию вслед за мужем — депутатом Думы

Жена депутата Госдумы Колесникова ушла на спецоперацию вслед за мужем
Сюжет
Военная операция на Украине
Лена Колесникова
Лена Колесникова (Фото: kolesnikova_lr / VK)

Депутат законодательного собрания Челябинской области Лена Колесникова отправилась добровольцем в зону военной операции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу парламента.

«Да, мы подтверждаем, она [Колесникова] отправилась в зону специальной военной операции добровольцем. Никаких препятствий для этого у нее нет», — сказали в пресс-службе.

Информации о том, на какой срок она заключила контракт, нет.

Председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер сообщил 74.ru, что Колесникова подписала контракт в декабре или январе. Она планирует совмещать обязанности депутата со службой в зоне спецоперации, добавил он.

«[Законодательству] это никак не противоречит, мандат она не сложила и не должна», — подчеркнул Гербер.

Лене Колесниковой 54 года. Ее муж, депутат Госдумы Олег Колесников («Единая Россия»), отправился на военную операцию осенью 2022 года. У них трое детей.

Еще два депутата Госдумы решили отправиться в зону спецоперации
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В сентябре 2022 года в России объявили частичную мобилизацию. Тогда несколько депутатов-единороссов решили отправиться добровольцами в зону боевых действий.

Согласно закону депутаты Госдумы освобождены от участия в мобилизации, однако спикер парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что никакой брони у депутатов нет.

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Теги
зона спецоперации Военная операция на Украине депутат Челябинская область
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