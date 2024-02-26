Депутат Колесникова ушла на спецоперацию вслед за мужем — депутатом Думы
Депутат законодательного собрания Челябинской области Лена Колесникова отправилась добровольцем в зону военной операции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу парламента.
«Да, мы подтверждаем, она [Колесникова] отправилась в зону специальной военной операции добровольцем. Никаких препятствий для этого у нее нет», — сказали в пресс-службе.
Информации о том, на какой срок она заключила контракт, нет.
Председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер сообщил 74.ru, что Колесникова подписала контракт в декабре или январе. Она планирует совмещать обязанности депутата со службой в зоне спецоперации, добавил он.
«[Законодательству] это никак не противоречит, мандат она не сложила и не должна», — подчеркнул Гербер.
Лене Колесниковой 54 года. Ее муж, депутат Госдумы Олег Колесников («Единая Россия»), отправился на военную операцию осенью 2022 года. У них трое детей.
В сентябре 2022 года в России объявили частичную мобилизацию. Тогда несколько депутатов-единороссов решили отправиться добровольцами в зону боевых действий.
Согласно закону депутаты Госдумы освобождены от участия в мобилизации, однако спикер парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что никакой брони у депутатов нет.
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