Жена депутата Госдумы Колесникова ушла на спецоперацию вслед за мужем

Депутат Колесникова ушла на спецоперацию вслед за мужем — депутатом Думы

Лена Колесникова (Фото: kolesnikova_lr / VK)

Депутат законодательного собрания Челябинской области Лена Колесникова отправилась добровольцем в зону военной операции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу парламента.

«Да, мы подтверждаем, она [Колесникова] отправилась в зону специальной военной операции добровольцем. Никаких препятствий для этого у нее нет», — сказали в пресс-службе.

Информации о том, на какой срок она заключила контракт, нет.

Председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер сообщил 74.ru, что Колесникова подписала контракт в декабре или январе. Она планирует совмещать обязанности депутата со службой в зоне спецоперации, добавил он.

«[Законодательству] это никак не противоречит, мандат она не сложила и не должна», — подчеркнул Гербер.

Лене Колесниковой 54 года. Ее муж, депутат Госдумы Олег Колесников («Единая Россия»), отправился на военную операцию осенью 2022 года. У них трое детей.

В сентябре 2022 года в России объявили частичную мобилизацию. Тогда несколько депутатов-единороссов решили отправиться добровольцами в зону боевых действий.

Согласно закону депутаты Госдумы освобождены от участия в мобилизации, однако спикер парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что никакой брони у депутатов нет.