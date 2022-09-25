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Военная операция на Украине ,  
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Еще два депутата Госдумы решили отправится в зону спецоперации

Александр Бородай
Александр Бородай (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Депутаты Госдумы от «Единой России» Олег Колесников и Александр Бородай отправятся в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в своем телеграм-канале.

«К Дмитрию Хубезову, Дмитрию Саблину, Виталию Милонову и Сергею Соколу присоединились коллеги по фракции в ГД — депутаты Олег Колесников и Александр Бородай. Оба готовы отправиться в зону проведения СВО», — написал Турчак.

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Также Турчак рассказал о региональных депутатах, которые «подали заявление на мобилизацию». «В Карелии это спикер заксобрания Элиссан Шандалович, а также депутаты Алексей Хейфец, Сергей Шугаев и Галина Алупова. В Бурятии добровольцем в зону СВО отправится депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев. Из Улан-Удэнского горсовета призван Дмитрий Сигачев», — сообщил Турчак.

21 сентября, спустя семь месяцев военных действий на Украине, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Как говорил министр обороны Сергей Шойгу, под призыв попадут 300 тыс. человек, которые отслужили в армии, имеют боевой опыт и военно-учетную специальность.

О том, что четыре депутата Госдумы изъявили желание отправиться в зону спецоперации, Турчак рассказал накануне. При этом ст. 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» депутатам и сенаторам предоставляется отсрочка.

Теги
Госдума Депутаты Андрей Турчак Единая Россия Александр Бородай
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