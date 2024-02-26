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Выборы президента России ,  
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Верховный суд признал законным еще один отказ Надеждину в иске

Верховный суд признал законным отказ Надеждину в иске из-за подписных листов
Сюжет
Выборы президента России
Борис Надеждин
Борис Надеждин (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Верховный суд признал законным отказ в иске политика Бориса Надеждина из-за формы проверки подписных листов для регистрации кандидатов на выборы в президенты. Об этом Надеждин сообщил в телеграм-канале.

«Второе решение суда первой инстанции также оставили без изменений», — написал он.

В иске политик оспаривал ведомости проверки, в которой, по его словам, нет заключения почерковеда, подтверждения его «экспертности», а также причин признания подписей недействительными.

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Политика
Борис Надеждин

Надеждин выдвигался на выборы президента России от партии «Гражданская инициатива». Он должен был собрать 100 тыс. подписей в поддержку своей кандидатуры.

ЦИК 8 февраля отказала ему в регистрации кандидатом из-за более чем 5% брака в подписных листах. Надеждин сдал в Центризбирком 105 тыс. подписей, из них 9147 признали недействительными.

Верховный суд 21 февраля отклонил апелляцию политика на отказ ЦИК в регистрации кандидатом на президентских выборах.

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Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В бюллетене будут четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).

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Борис Надеждин

политик
26 апреля 1963 года
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