Кремль не увидел секретов в публикациях о базах ЦРУ на Украине
Кремлю давно известно о работе ЦРУ на Украине, публикация The New York Times о создании секретных баз в этой стране не стала новостью для России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.
«ЦРУ, другие соответствующие ведомства США — они еще до 2014 года начали активно работать на Украине, начали активно вербовать людей, готовить этих людей к подрывной работе в отношении нашей страны, это хорошо известно. Хорошо известна и работа так называемых американских советников, большая часть которых ведомственно принадлежала именно к ЦРУ. Еще до 2014 года они прекрасно занимали рабочие места в здании администрации президента Украины. Это ни для кого не секрет, это хорошо известно», — сказал он.
Источники The New York Times ранее рассказали, что на Украине при поддержке ЦРУ создали сеть из 12 секретных баз, расположенных вдоль границы с Россией. По словам собеседников газеты, американская сторона предоставляет Киеву разведданные для ракетных ударов и отслеживает передвижения российских войск, а Украина в ответ передает перехваты переговоров и другую информацию.
Сеть баз начали формировать восемь лет назад, в 2016 году, собирая ее «по частям» под руководством трех президентов США — Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена, пишет NYT. Издание отмечает, что Украина стала одним из наиболее важных разведывательных партнеров США и центром сбора разведывательной информации, который перехватил больше российских сообщений, чем собственная база ЦРУ в России.
Власти России ранее заявили, что Москве известно о получении Киевом разведданных от западных стран. Песков сказал, что это не помешает выполнению целей военной операции.
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