NYT: ЦРУ оборудовала сеть секретных баз на Украине у границы с Россией

NYT сообщила о сети секретных баз ЦРУ на Украине у границы с Россией

Украина стала для США важнейшим партнером для получения разведданных о России: размещенные на ее территории объекты давали больше данных, чем российская база ЦРУ, выяснила NYT

Фото: David Burnett / Newsmakers / Getty Images

На Украине при поддержке ЦРУ создана сеть из 12 секретных баз, расположенных вдоль границы с Россией, сообщила New York Times со ссылкой на источники.

Американская сторона предоставляет Киеву разведданные для ракетных ударов и отслеживает передвижения российских войск, Украина в ответ передает перехваты переговоров и другую информацию, что делает ее одним из наиболее важных разведывательных партнеров Вашингтона и центром сбора разведывательной информации, перехватившим больше российских сообщений, чем собственная база ЦРУ в России, пишет издание.

Сеть баз начали формировать восемь лет назад, в 2016 году, собирая ее «по частям» под руководством трех президентов США — Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена.

Поначалу разведка США неохотно шла на сотрудничество, опасаясь, что Киеву доверять нельзя, сотрудники ее разведслужбы скомпрометированы, а Москва может быть спровоцирована. Однако в 2015 году тогдашний глава военной разведки Украины генерал Валерий Кондратюк без предупреждения передал стопку сверхсекретных файлов представителю резидентуры ЦРУ, затем украинская разведка регулярно передавала секретную информацию для «создания условий доверия», сообщило NYT.

«Посольство США в Киеве — наша база там, деятельность, которая велась с Украины — стало лучшим источником информации, сигналов и всего остального о России», — пояснил бывший высокопоставленный американский чиновник.

Власти России сообщали, что Москве известно о получении Киевом разведданных от западных стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что это не помешает выполнению целей военной операции.

Президент Владимир Путин заявлял, что в 2014 году на Украине сменилась власть «при поддержке ЦРУ».