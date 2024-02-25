Глава ЦРУ тайно посетил Украину

NYT: глава ЦРУ Бёрнс тайно посетил Украину десятый раз за два года

Глава ЦРУ Бёрнс десятый раз приехал в Киев за два года на фоне проблем в конгрессе с согласованием помощи, выяснила NYT. Источники рассказали, что сотрудники разведки Украины проводят параллели с уходом США из Афганистана

Уильям Бернс (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Глава ЦРУ Уильям Бёрнс тайно посетил Украину 15 февраля для «успокоения» лидеров страны на фоне проблем с согласованием новых объемов финансирования со стороны США. Об этом пишет New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Мы демонстрировали четкую приверженность Украине на протяжении многих лет, и этот визит стал еще одним сильным сигналом о том, что приверженность США будет продолжаться», — пояснил источник в разведывательном ведомстве.

По данным газеты, это десятое посещение Бёрнсом Украины за два года.

Офицеры украинской разведки спрашивают американских коллег, не оставит ли их ЦРУ в случае неудач. «Это случалось раньше в Афганистане, и теперь это произойдет на Украине», — выразил опасение высокопоставленный украинский офицер.

Как отмечает издание, перед началом Россией военной операции по настоянию Бёрнса небольшая группа офицеров ЦРУ не эвакуировалась вместе с другими разведчиками и дипломатами, а переехала в гостиничный комплекс на западе Украины, чтобы не покидать своих коллег.

Бёрнс предупреждал, что 2024 год станет «испытанием на выносливость» для сторон вооруженного конфликта на Украине. Он призывал согласовать новые военные поставки для ВСУ, указывая: поддержка Киева занимает небольшую долю американского военного бюджета, но это принесет США геополитические преимущества, в выигрыше окажется и оборонная промышленность. Если же США предпочтут отстраниться и перестанут помогать Украине, тем самым они «забьют гол в свои ворота исторического масштаба», подчеркивал глава ЦРУ.

Пока что, как выяснила Washington Post, США сосредоточены на разработке стратегии не возвращения Киевом территорий, а сохранения имеющихся путем укрепления обороны, усиления военной мощи и экономики.

Российская сторона критикует снабжение ВСУ со стороны Запада, но отмечает, что возобновление поставок — дело времени. «Конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт, фактически прямую вовлеченность», — считает представитель президента Дмитрий Песков.