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Военная операция на Украине ,  
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Глава ЦРУ тайно посетил Украину

NYT: глава ЦРУ Бёрнс тайно посетил Украину десятый раз за два года
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава ЦРУ Бёрнс десятый раз приехал в Киев за два года на фоне проблем в конгрессе с согласованием помощи, выяснила NYT. Источники рассказали, что сотрудники разведки Украины проводят параллели с уходом США из Афганистана
Уильям Бернс
Уильям Бернс (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Глава ЦРУ Уильям Бёрнс тайно посетил Украину 15 февраля для «успокоения» лидеров страны на фоне проблем с согласованием новых объемов финансирования со стороны США. Об этом пишет New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Мы демонстрировали четкую приверженность Украине на протяжении многих лет, и этот визит стал еще одним сильным сигналом о том, что приверженность США будет продолжаться», — пояснил источник в разведывательном ведомстве.

По данным газеты, это десятое посещение Бёрнсом Украины за два года.

Офицеры украинской разведки спрашивают американских коллег, не оставит ли их ЦРУ в случае неудач. «Это случалось раньше в Афганистане, и теперь это произойдет на Украине», — выразил опасение высокопоставленный украинский офицер.

Как отмечает издание, перед началом Россией военной операции по настоянию Бёрнса небольшая группа офицеров ЦРУ не эвакуировалась вместе с другими разведчиками и дипломатами, а переехала в гостиничный комплекс на западе Украины, чтобы не покидать своих коллег.

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Бёрнс предупреждал, что 2024 год станет «испытанием на выносливость» для сторон вооруженного конфликта на Украине. Он призывал согласовать новые военные поставки для ВСУ, указывая: поддержка Киева занимает небольшую долю американского военного бюджета, но это принесет США геополитические преимущества, в выигрыше окажется и оборонная промышленность. Если же США предпочтут отстраниться и перестанут помогать Украине, тем самым они «забьют гол в свои ворота исторического масштаба», подчеркивал глава ЦРУ.

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Пока что, как выяснила Washington Post, США сосредоточены на разработке стратегии не возвращения Киевом территорий, а сохранения имеющихся путем укрепления обороны, усиления военной мощи и экономики.

Российская сторона критикует снабжение ВСУ со стороны Запада, но отмечает, что возобновление поставок — дело времени. «Конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт, фактически прямую вовлеченность», — считает представитель президента Дмитрий Песков.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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