ВТБ завершит интеграцию «Открытия» к концу 2024 года

Клиентам «Открытия» с начала 2024-го предложат финансовые продукты ВТБ, а во втором квартале «миграция перейдет в максимально активную фазу», к концу года интеграция будет завершена, планируют в банке

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Постепенный перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ начнется в декабре 2023 года, а целиком процесс интеграции завершится к концу 2024-го, сообщил заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков на форуме «Россия зовет!».

«Главная задача в ходе интеграции — гармонизировать наши предложения и обеспечить клиентов «Открытия» не просто аналогичными, но и более выгодными продуктами и сервисами», — сказал он.

До конца этого года уже более половины кредитов наличными перейдет на обслуживание в ВТБ, прогнозируют в банке. Клиентам «Открытия» станут доступны предложения ВТБ в части дебетовых, кредитных карт, ипотечных кредитов и ряда сберегательных продуктов с начала 2024 года: с января можно будет оформить рублевые вклады на срок от шести месяцев, а со второго квартала в «Открытии» начнут продавать всю линейку вкладов и накопительных счетов ВТБ. Во втором квартале «миграция перейдет в максимально активную фазу и будет продолжаться до финального объединения бизнеса».

Сделку по продаже банка «Открытие», который до последнего времени принадлежал ЦБ (из-за санации в 2017 году), закрыли в самом конце 2022 года. Ее сумма составила 340 млрд руб.: 233 млрд руб. было оплачено деньгами, а 107 млрд руб. — облигациями федерального займа (ОФЗ). Свой пост в связи с этим покинул бывший глава «Открытия» Михаил Задорнов, его место занял экс-зампред ЦБ и бывший глава «Юникредита» Михаил Алексеев.

У «Открытия» очень высокое качество кредитного портфеля, но «недоимпортозамещенный IT», а потому «те системы, что есть у «Открытия», не подходят для быстрой интеграции», объяснял ранее зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Он тогда уточнил, что в течение 2023 года компания будет заниматься донастройкой систем, а в 2024-м всех активных клиентов переведут в ВТБ. «По сути, это не присоединение, а перевод клиентов «за руку» с предложением им выгодных пакетов», — добавил Пьянов. В 2025 году может быть принято решение о добровольной ликвидации или сдаче лицензии «Открытия».

В начале 2023-го председатель правления ВТБ Андрей Костин оценивал срок консолидации банка «Открытие» в полтора-два года. «Но мы планируем полностью присоединить банк, перевести бизнес и клиентов в банк ВТБ, по итогам этого сдать лицензию, в общем, работать под одним брендом. У нас этот принцип был всегда при всех приобретениях. Это наиболее эффективный способ», — пояснял Костин.