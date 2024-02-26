 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

В США военный в знак протеста поджег себя у посольства Израиля

В Вашингтоне военный летчик поджег себя возле посольства Израиля в знак протеста
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Офицер Военно-воздушных сил США поджег себя напротив посольства Израиля в Вашингтоне в знак протеста против действий американских и израильских политиков в секторе Газа, сообщает The New York Times.

Мужчина транслировал свои действия на стриминговой платформе Twitch. Его доставили в больницу в критическом состоянии. По словам пресс-секретаря посольства Таль Наим, никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.

Летчик заявил, что не хочет участвовать в «геноциде», повторяя лозунги, которые используют противники военных действий Израиля в секторе Газа, в частности, «За Палестину». Он облил себя прозрачной жидкостью из бутылки и зажег огонь. Полицейские больше минуты пытались потушить пламя.

В США оценили возможность новой сделки Израиля и ХАМАС
Политика
Фото:Dylan Martinez / Reuters

В конце 2023 года власти ЮАР обратились в Международный суд ООН, обвинив Израиль в совершении геноцида в секторе Газа. Они заявили, что организация не предпринимает никаких действий для наказания тех, кто занимается подстрекательством к геноциду.

Израильская сторона отвергла обвинения. Представитель правительства Израиля Эйлон Леви сравнил судебный процесс с теорией антисемитского заговора, обвиняющей евреев в убийстве младенцев. США и несколько западных стран сочли обвинения в адрес Израиля в геноциде необоснованными.

Международный суд ООН в Гааге призвал Израиль прекратить действия, которые могут трактоваться как нарушение Конвенции о геноциде.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий

35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео

Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине

Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты
Теги
самосожжение США посольство Израиль
Материалы по теме
Нетаньяху отверг обвинения в геноциде в Газе после вердикта суда ООН
Политика
Глава университета в США уволилась после вопроса о геноциде евреев
Политика
МВД России объявило в розыск мэра украинского Днепра по статье о геноциде
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Драконы как мы: о чем книжный сериал «Когната» Алексея Сальникова Life, 08:00
Пожар на складе в Подольске потушили Общество, 07:47
В Венгрии прошел митинг оппозиции с требованием прямых выборов президента Политика, 07:40
В США военный в знак протеста поджег себя у посольства Израиля Политика, 07:18
Минэкономики не поддержало запрет на работу «недружественных» коллекторов Финансы, 07:00
«Страшнее капитализма»: как технофеодализм разрушит глобальный рынок Pro, 07:00
Силуанов оценил, сколько в России заморожено западных активов Финансы, 06:50
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Депутат Госдумы назвал угрозы Буданова в адрес Крыма форменным нацизмом Политика, 06:30
Умер звезда «Капитана Марвел» и «Звездного пути» Кеннет Митчел Общество, 06:09
Под Владивостоком загорелись склады «Леруа Мерлен» Общество, 05:40
Силуанов заявил о доходах бюджета «лучше ожиданий Минфина» Финансы, 05:34
Армия Израиля представила план эвакуации Рафаха правительству Политика, 05:24
Минобороны сообщило, что в Авдеевке ежедневно уничтожают до 400 мин Политика, 05:11
Институт авиации оценил срок появления истребителя 6-го поколения Политика, 04:46