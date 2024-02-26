В США военный в знак протеста поджег себя у посольства Израиля
Офицер Военно-воздушных сил США поджег себя напротив посольства Израиля в Вашингтоне в знак протеста против действий американских и израильских политиков в секторе Газа, сообщает The New York Times.
Мужчина транслировал свои действия на стриминговой платформе Twitch. Его доставили в больницу в критическом состоянии. По словам пресс-секретаря посольства Таль Наим, никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.
Летчик заявил, что не хочет участвовать в «геноциде», повторяя лозунги, которые используют противники военных действий Израиля в секторе Газа, в частности, «За Палестину». Он облил себя прозрачной жидкостью из бутылки и зажег огонь. Полицейские больше минуты пытались потушить пламя.
В конце 2023 года власти ЮАР обратились в Международный суд ООН, обвинив Израиль в совершении геноцида в секторе Газа. Они заявили, что организация не предпринимает никаких действий для наказания тех, кто занимается подстрекательством к геноциду.
Израильская сторона отвергла обвинения. Представитель правительства Израиля Эйлон Леви сравнил судебный процесс с теорией антисемитского заговора, обвиняющей евреев в убийстве младенцев. США и несколько западных стран сочли обвинения в адрес Израиля в геноциде необоснованными.
Международный суд ООН в Гааге призвал Израиль прекратить действия, которые могут трактоваться как нарушение Конвенции о геноциде.
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