В Вашингтоне военный летчик поджег себя возле посольства Израиля в знак протеста

В США военный в знак протеста поджег себя у посольства Израиля

Офицер Военно-воздушных сил США поджег себя напротив посольства Израиля в Вашингтоне в знак протеста против действий американских и израильских политиков в секторе Газа, сообщает The New York Times.

Мужчина транслировал свои действия на стриминговой платформе Twitch. Его доставили в больницу в критическом состоянии. По словам пресс-секретаря посольства Таль Наим, никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.

Летчик заявил, что не хочет участвовать в «геноциде», повторяя лозунги, которые используют противники военных действий Израиля в секторе Газа, в частности, «За Палестину». Он облил себя прозрачной жидкостью из бутылки и зажег огонь. Полицейские больше минуты пытались потушить пламя.

В конце 2023 года власти ЮАР обратились в Международный суд ООН, обвинив Израиль в совершении геноцида в секторе Газа. Они заявили, что организация не предпринимает никаких действий для наказания тех, кто занимается подстрекательством к геноциду.

Израильская сторона отвергла обвинения. Представитель правительства Израиля Эйлон Леви сравнил судебный процесс с теорией антисемитского заговора, обвиняющей евреев в убийстве младенцев. США и несколько западных стран сочли обвинения в адрес Израиля в геноциде необоснованными.

Международный суд ООН в Гааге призвал Израиль прекратить действия, которые могут трактоваться как нарушение Конвенции о геноциде.