Израиль в суде ООН отверг обвинения в геноциде в секторе Газа

С обвинениями в адрес Израиля в суд ООН обратились власти ЮАР. Их позицию поддерживает Бразилия. Израиль, а также США и Германия считают обвинения необоснованными

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Представитель Израиля на заседании Международного суда ООН в Гааге отверг обвинения в геноциде населения сектора Газа, выдвинутые со стороны ЮАР, передает Reuters.

Суд рассматривает обращение Претории, которая обвиняет израильские власти в нарушении Конвенции ООН о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него (Израиль подписал и ратифицировал ее).

Представитель правительства Израиля Эйлон Леви сравнил судебный процесс с теорией антисемитского заговора, обвиняющей евреев в убийстве младенцев, а также заявил, что ЮАР осуществляет политическое и юридическое «прикрытие» ХАМАС.

Как отмечает агентство, на слушаниях на этой неделе будет рассмотрен вопрос о том, должен ли суд ООН предписать Израилю прекратить боевые действия, пока изучаются все обстоятельства дела.

Представитель ЮАР Тембека Нгкукайтоби сказал на заседании, что намерение Израиля «уничтожить Газу» «вынашивалось на самом высоком государственном уровне».

США и несколько западных стран сочли обвинения в адрес Израиля в геноциде необоснованными, указывает агентство. «На самом деле, именно те, кто яростно нападает на Израиль, продолжают открыто призывать к его уничтожению и массовому убийству евреев», — сказал представитель Госдепа Мэтт Миллер.

Израиль действует в соответствии со своим правом на самооборону и в отношении ХАМАС, но не против гражданского населения, о чем ясно дал понять, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

В то же время некоторые страны, включая Бразилию, поддержали позицию ЮАР. Официальный представитель ХАМАС Абу Зухри заявил Reuters, что движение призывает суд отвергнуть любое давление, признать преступлением «израильскую оккупацию» и принять решение о прекращении «агрессии» против Газы.