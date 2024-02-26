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Военная операция на Украине ,  
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Депутат Госдумы назвал угрозы Буданова в адрес Крыма форменным нацизмом

Депутат Госдумы Шеремет: угрозы Буданова в адрес Крыма — форменный нацизм
Сюжет
Военная операция на Украине

Угрозы начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова в адрес Крыма являются форменным нацизмом, заявил «РИА Новости» депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Мы неоднократно их слышали, но хочу напомнить, что судьба террористов всегда печальна, ведь их даже в плен стараются не брать, поэтому век их недолог», — отметил Шеремет. По его словам, Буданову предстоит ответить за все свои преступления.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

25 февраля глава ГУР в своем телеграм-канале анонсировал новые атаки военных Украины на Крымский мост. Он объявил, что строение ждут «новые сюрпризы» и призвал мирных граждан не использовать переправу. Буданов подчеркнул, что для успешной обороны и контрнаступления украинская армия должна «контролировать акваторию Черного моря и присутствовать на полуострове Крым».

Движение по Крымскому мосту регулярно перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог. После того, как переправу перекрыли в ночь на 14 февраля, Минобороны сообщило, что над акваторией Черного моря средства ПВО сбили шесть беспилотников.

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Кирилл Буданов фото

Кирилл Буданов

руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины
4 января 1986 года
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