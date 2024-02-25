В Севастополе объявлена воздушная тревога

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Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — написал он позднее в Telegram.

В последний раз о воздушной тревоге в городе Развожаев сообщал 19 февраля. За 20 минут до этого было перекрыто автомобильное движение по Крымскому мосту. Тогда сигнал тревоги действовал более 40 минут.

Одна из самых крупных ракетных атак на Севастополь произошла 4 января. После нее были эвакуированы свыше 100 человек. По словам Развожаева, российские силы при отражении этой атаки уничтожили «большое количество разнообразных воздушных целей».