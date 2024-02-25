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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе объявлена воздушная тревога

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — написал он позднее в Telegram.

В последний раз о воздушной тревоге в городе Развожаев сообщал 19 февраля. За 20 минут до этого было перекрыто автомобильное движение по Крымскому мосту. Тогда сигнал тревоги действовал более 40 минут.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Одна из самых крупных ракетных атак на Севастополь произошла 4 января. После нее были эвакуированы свыше 100 человек. По словам Развожаева, российские силы при отражении этой атаки уничтожили «большое количество разнообразных воздушных целей».

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Теги
Севастополь Воздушная тревога Россия Украина Михаил Развожаев
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