В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Сообщение появилось в 11:12 мск.

Жителям рекомендовали плотно закрыть окна и не подходить к ним, тем кто на улице рекомендовали спрятаться в ближайшем укрытии.

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