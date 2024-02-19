В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.
Сообщение появилось в 11:12 мск.
Жителям рекомендовали плотно закрыть окна и не подходить к ним, тем кто на улице рекомендовали спрятаться в ближайшем укрытии.
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