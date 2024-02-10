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Палестино-израильский конфликт ,  
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Axios узнал о поездке шефа ЦРУ в Каир на переговоры по заложникам ХАМАС

Axios: США отправят шефа ЦРУ в Каир для переговоров по заложникам ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Директор ЦРУ Уильям Бернс отправится в Каир, чтобы обсудить с египетскими чиновниками освобождение оставшихся заложников, удерживаемых движением ХАМАС в секторе Газа, сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

Бернс стал ключевой фигурой в усилиях США по освобождению заложников при последнем обмене, подчеркивает издание. Отправка его в Каир окажет давление на катарских и египетских посредников и повлияет на решение ХАМАС, пишет издание.

По предварительным данным, Бернс отправится в Египет в следующий вторник, 13 февраля. Израильский чиновник рассказал изданию, что Тель-Авив, хотя отвергает требования ХАМАС, все же готов начать переговоры по шестидневному прекращению огня.

Белый дом признает, что обмен заложниками — единственный способ добиться прекращения огня в Газе, рассказали источники в администрации США. Они выразили «некоторый оптимизм», несмотря на значительные разногласия сторон.

В декабре Bloomberg писал, что директор ЦРУ стал ключевой фигурой в усилиях США по освобождению заложников благодаря челночной дипломатии и «способности действовать тихо».

Bloomberg узнал о способности Бернса действовать тихо на Ближнем Востоке
Политика
Уильям Бернс

Прошлое перемирие между Израилем и ХАМАС длилось с утра 24 ноября по утро 1 декабря 2023 года. Его итогом стал обмен свыше 100 израильских заложников на примерно 200 палестинских заключенных из тюрем Израиля. В основном это были женщины и дети.

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В конце января Axios сообщило, что Израиль предложил ХАМАС перемирие на два месяца. Сделка будет включать освобождение всех оставшихся заложников, удерживаемых палестинской группировкой в секторе Газа, рассказали собеседники издания.

Позднее NBC узнал о новом предложении ХАМАС, оно предусматривало поэтапное освобождение пленников в обмен на прекращение огня и палестинских заключенных.

Теги
Уильям Бернс ЦРУ Египет Израиль ХАМАС
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