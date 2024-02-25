Кадыров встретился с Патрушевым в Москве
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава Чечни Рамзан Кадыров встретились в Москве. Об этом Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.
«Мы обсудили деятельность региональных правоохранительных органов и силовых ведомств, а также вопросы обеспечения общественной безопасности», — написал глава Чечни.
Ранее, 23 февраля, Кадыров встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. На встрече он доложил президенту о положении чеченских подразделений, находящихся в зоне военной операции на Украине.
24 февраля состоялись встречи Кадырова с премьер-министром Михаилом Мишустиным и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
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