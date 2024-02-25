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Политика ,  
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Кадыров встретился с Патрушевым в Москве

Секретарь Совбеза Патрушев и Рамзан Кадыров провели встречу в Москве
Рамзан Кадыров и Николай Патрушев
Рамзан Кадыров и Николай Патрушев (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава Чечни Рамзан Кадыров встретились в Москве. Об этом Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

«Мы обсудили деятельность региональных правоохранительных органов и силовых ведомств, а также вопросы обеспечения общественной безопасности», — написал глава Чечни.

Ранее, 23 февраля, Кадыров встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. На встрече он доложил президенту о положении чеченских подразделений, находящихся в зоне военной операции на Украине.

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24 февраля состоялись встречи Кадырова с премьер-министром Михаилом Мишустиным и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

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Рамзан Кадыров Николай Патрушев Чечня Москва встреча
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
Николай Патрушев фото

Николай Патрушев

секретарь Совета безопасности России, экс-директор ФСБ
11 июля 1951 года
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