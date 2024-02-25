Азербайджан сообщил о втором за неделю обстреле со стороны Армении
Позиции военных Азербайджана в нахичеванском направлении подверглись обстрелу со стороны Армении, сообщила пресс-служба азербайджанского Минобороны.
«24 февраля в 21:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Девелинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики», — говорится в сообщении.
Баку второй раз за неделю докладывает об обстрелах со стороны Армении. Первый раз был 24 февраля, когда армянские военные открыли огонь по позициям армии Азербайджана в направлении населенного пункта Йеллиджа в Кяльбаджарском районе. В тот же день Ереван заявил, что Баку обстрелял позиции армянских военных, расположенные в районе Верин Шоржа (Гегаркуникская область).
15 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян после предыдущего обстрела позиций республики обвинил Азербайджан в «агрессивных действиях» и упомянул «перспективное превращение военной эскалации конфликта в полномасштабную войну». Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ноябре 2023 года говорил, что Баку не нужна новая война после взятия под контроль Нагорного Карабаха.
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