 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Одессе произошли взрывы

В Одессе прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В Одессе раздались взрывы, пишут Zn.ua и «Страна.ua».

Глава областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

В Одессе и Днепре прогремели взрывы
Политика

Воздушная тревога, помимо Одесской области, объявлена в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской и ряде других областей.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»

Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Теги
Одесса взрывы
Материалы по теме
Взрывы раздались в двух областях Украины
Политика
В Днепре, Кременчуге и Запорожье прогремели взрывы
Политика
В городах центральной Украины прогремели взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Взрывы прогремели в Кропивницком и Кривом Роге Политика, 23:41
В Курской области объявили ракетную опасность Политика, 23:28
В Брянской области сбили беспилотник Политика, 23:17
ПИК отреагировал на санкции США Политика, 23:04
В Одессе произошли взрывы Политика, 23:02
Над Белгородской областью сбили дрон Политика, 22:52
Bloomberg сообщил о блокировке Венгрией заявления ЕС по Украине Политика, 22:49
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Константин Капитан Общество, 22:43
На Кубани потушили пожар после падения летательного аппарата Общество, 22:26
СКА победил минское «Динамо» и вернулся в лидеры Западной конференции КХЛ Спорт, 21:51
Игрок НХЛ выложил и удалил видео с белым порошком Спорт, 21:39
Небензя и Полянский покинули заседание Генассамблеи ООН по Украине Политика, 21:35
Краснодарский оперштаб сообщил о падении летательного аппарата Общество, 21:34
Тарасова назвала главные открытия сезона в российском фигурном катании Спорт, 21:02