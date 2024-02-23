В Одессе произошли взрывы

В Одессе раздались взрывы, пишут Zn.ua и «Страна.ua».

Глава областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Воздушная тревога, помимо Одесской области, объявлена в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской и ряде других областей.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.