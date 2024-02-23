В Одессе произошли взрывы
В Одессе раздались взрывы, пишут Zn.ua и «Страна.ua».
Глава областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
Воздушная тревога, помимо Одесской области, объявлена в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской и ряде других областей.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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