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Военная операция на Украине ,  
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Третий за день беспилотник сбили над Белгородской областью

Минобороны: над Белгородской областью сбили третий за день беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО сбили беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России в cвоем телеграм-канале.

Дрон самолетного типа уничтожили около 22:12 мск. В каком районе области его сбили, ведомство не уточнило. О повреждениях и пострадавших также не сообщается.

Это третий дрон, сбитый над Белгородской областью за день. Ранее беспилотники самолетного типа уничтожили над регионом около 15:56 мск и 20:47 мск.

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Политика
Фото:Яндекс.Карты

С начала военной операции на Украине субъекты России регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников, в регионах объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

Третий за день беспилотник сбили над Белгородской областью
Третий за день беспилотник сбили над Белгородской областью

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Теги
Минобороны Белгородская область беспилотники дроны
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