Третий за день беспилотник сбили над Белгородской областью
Средства ПВО сбили беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России в cвоем телеграм-канале.
Дрон самолетного типа уничтожили около 22:12 мск. В каком районе области его сбили, ведомство не уточнило. О повреждениях и пострадавших также не сообщается.
Это третий дрон, сбитый над Белгородской областью за день. Ранее беспилотники самолетного типа уничтожили над регионом около 15:56 мск и 20:47 мск.
С начала военной операции на Украине субъекты России регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников, в регионах объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.
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