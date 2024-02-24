Минобороны: над Белгородской областью сбили третий за день беспилотник

Третий за день беспилотник сбили над Белгородской областью

Средства ПВО сбили беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России в cвоем телеграм-канале.

Дрон самолетного типа уничтожили около 22:12 мск. В каком районе области его сбили, ведомство не уточнило. О повреждениях и пострадавших также не сообщается.

Это третий дрон, сбитый над Белгородской областью за день. Ранее беспилотники самолетного типа уничтожили над регионом около 15:56 мск и 20:47 мск.

С начала военной операции на Украине субъекты России регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников, в регионах объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.