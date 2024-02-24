Над Белгородской областью сбили второй за день беспилотник
Средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России в cвоем телеграм-канале.
Дрон уничтожили около 20:47 мск, он относился к самолетному типу. В каком районе области сбили беспилотник, в ведомстве не уточнили.
Это второй дрон, сбитый над Белгородской областью за день. В последний раз беспилотник самолетного типа уничтожили над регионом около 15:56.
Власти приграничных российских регионов и Минобороны регулярно сообщают об уничтожении украинских дронов. Так, один беспилотник сбили над Белгородской областью вечером 23 февраля.
В тот же день украинские военные атаковали с помощью дронов несколько населенных пунктов региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, под удар попали город Шебекино и поселок Красное в Шебекинском городском округе, хутор Старый в Волоконовском районе, а также села Дроновка и Антоновка в Грайворонском городском округе. Никто из местных жителей не пострадал.
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