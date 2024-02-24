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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили второй за день беспилотник

Минобороны: над Белгородской областью сбили второй за день беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России в cвоем телеграм-канале.

Дрон уничтожили около 20:47 мск, он относился к самолетному типу. В каком районе области сбили беспилотник, в ведомстве не уточнили.

Это второй дрон, сбитый над Белгородской областью за день. В последний раз беспилотник самолетного типа уничтожили над регионом около 15:56.

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Фото:Яндекс.Карты

Власти приграничных российских регионов и Минобороны регулярно сообщают об уничтожении украинских дронов. Так, один беспилотник сбили над Белгородской областью вечером 23 февраля.

В тот же день украинские военные атаковали с помощью дронов несколько населенных пунктов региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, под удар попали город Шебекино и поселок Красное в Шебекинском городском округе, хутор Старый в Волоконовском районе, а также села Дроновка и Антоновка в Грайворонском городском округе. Никто из местных жителей не пострадал.

Над Белгородской областью сбили второй за день беспилотник
Над Белгородской областью сбили второй за день беспилотник

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Минобороны Белгородская область беспилотники дроны
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