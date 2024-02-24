МЧС сообщило об обстреле села Козинка в Белгородской области
Село Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области попало под обстрел, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«Ведется обстрел Грайворонский ГО, с. Козинка. Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в сообщении.
Утром 24 февраля губернатор Вячеслав Гладков рассказал об ударах по региону, которые ВСУ нанесли днем ранее. Так, в Белгородском районе по селу Щетиновка украинская артиллерия выпустила 30 снарядов. Пострадавших и разрушений не было, однако после работы ПВО получили повреждения две машины.
В селе Дроновка Грайворонского городского округа беспилотник сбросил боеприпас «на инфраструктурный объект связи». По селу Замостье из миномета выпустили три снаряда.
23 февраля Гладков сообщил, что украинский дрон сбросил взрывное устройство на машину в Шебекино. От взрыва был поврежден автомобиль и забор. «Слава Богу, никто не пострадал!» — отметил губернатор. Минобороны в тот день сообщило, что в регионе сбили беспилотник самолетного типа.
Грайворонский городской округ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.
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