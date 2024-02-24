Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — заявило Минобороны. Подробностей ведомство не привело.
Власти приграничных российских регионов и Минобороны регулярно сообщают об уничтожении украинских дронов. Так, один беспилотник сбили над Белгородской областью вечером 23 февраля.
Утром 24 февраля губернатор Вячеслав Гладков рассказал об ударах по региону, которые ВСУ нанесли накануне. По его словам, украинские военные атаковали с помощью дронов хутор Старый в Волоконовском районе, села Дроновка и Антоновка в Грайворонском городском округе, а также город Шебекино и поселок Красное в Шебекинском городском округе. Никто не пострадал.
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