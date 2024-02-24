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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили беспилотник

Минобороны: над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Над Белгородской областью сбили беспилотник, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — заявило Минобороны. Подробностей ведомство не привело.

Власти приграничных российских регионов и Минобороны регулярно сообщают об уничтожении украинских дронов. Так, один беспилотник сбили над Белгородской областью вечером 23 февраля.

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Фото:Яндекс.Карты

Утром 24 февраля губернатор Вячеслав Гладков рассказал об ударах по региону, которые ВСУ нанесли накануне. По его словам, украинские военные атаковали с помощью дронов хутор Старый в Волоконовском районе, села Дроновка и Антоновка в Грайворонском городском округе, а также город Шебекино и поселок Красное в Шебекинском городском округе. Никто не пострадал.

Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник

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Теги
Минобороны Белгородская область беспилотники дроны
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