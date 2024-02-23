Над Белгородской областью сбили дрон

Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью дроне

Российские средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Дрон уничтожили около 21:30 мск, сказано в сообщении, он относился к самолетному типу. В каком районе области сбили беспилотник, в ведомстве не уточнили.

Власти приграничных российских регионов и Минобороны регулярно сообщают о сбитых дронах над их территорией. По данным оборонного ведомства, утром 23 февраля еще один дрон самолетного типа сбили над территорией Курской области.

В Белгородской области с апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.