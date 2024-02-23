Над Белгородской областью сбили дрон
Российские средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Дрон уничтожили около 21:30 мск, сказано в сообщении, он относился к самолетному типу. В каком районе области сбили беспилотник, в ведомстве не уточнили.
Власти приграничных российских регионов и Минобороны регулярно сообщают о сбитых дронах над их территорией. По данным оборонного ведомства, утром 23 февраля еще один дрон самолетного типа сбили над территорией Курской области.
В Белгородской области с апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.
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