В Николаевской области прогремели взрывы
В городе Николаев на юге Украины прогремели взрывы, сообщили «Страна» и УНИАН.
В Николаевской, а также в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях объявляли воздушную тревогу, передает «Зеркало недели».
Мэр Николаева Александр Сенкевич написал в своем телеграм-канале, что «взрыв был за городом». Воздушную тревогу в населенном пункте отменили в 15:36.
Накануне вечером украинские издания сообщили о взрывах в Одессе, Кропивницком (Кировоградская область) и Кривом Роге (Днепропетровская область). В нескольких областях объявляли воздушную тревогу.
Утром 24 февраля глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что был разрушен один дом, один человек погиб, трое пострадали. Власти Кировоградской области заявили о повреждении административного здания и разрушении хозяйственной постройки в Кропивницком районе, пострадавших нет.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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