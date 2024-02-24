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Военная операция на Украине ,  
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В Николаевской области прогремели взрывы

В Николаевской области Украины прогремели взрывы
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Военная операция на Украине
Фото: Rob Stothard / Getty Images
Фото: Rob Stothard / Getty Images

В городе Николаев на юге Украины прогремели взрывы, сообщили «Страна» и УНИАН.

В Николаевской, а также в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях объявляли воздушную тревогу, передает «Зеркало недели».

Мэр Николаева Александр Сенкевич написал в своем телеграм-канале, что «взрыв был за городом». Воздушную тревогу в населенном пункте отменили в 15:36.

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Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

Накануне вечером украинские издания сообщили о взрывах в Одессе, Кропивницком (Кировоградская область) и Кривом Роге (Днепропетровская область). В нескольких областях объявляли воздушную тревогу.

Утром 24 февраля глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что был разрушен один дом, один человек погиб, трое пострадали. Власти Кировоградской области заявили о повреждении административного здания и разрушении хозяйственной постройки в Кропивницком районе, пострадавших нет.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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В Николаевской области прогремели взрывы
В Николаевской области прогремели взрывы

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Теги
Николаев Николаевская область взрыв Воздушная тревога
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