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Военная операция на Украине ,  
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Взрывы прогремели в Кропивницком и Кривом Роге

Взрывы прозвучали в Кропивницком и Кривом Роге
Сюжет
Военная операция на Украине

Взрывы раздались в Кропивницком Кировоградской области, сообщают ТСН и Суспільне.

Zn.ua и РБК-Украина также пишут о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.

Повторная воздушная тревога объявлена в Киеве, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской и некоторых других областях.

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Теги
Кривой Рог Кропивницкий взрывы
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