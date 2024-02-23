Взрывы прозвучали в Кропивницком и Кривом Роге

Взрывы прогремели в Кропивницком и Кривом Роге

Взрывы раздались в Кропивницком Кировоградской области, сообщают ТСН и Суспільне.

Zn.ua и РБК-Украина также пишут о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.

Повторная воздушная тревога объявлена в Киеве, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской и некоторых других областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.