Французские фермеры ворвались в павильон выставки, куда приехал Макрон
В Париже протестующие фермеры преодолели полицейский кордон и ворвались в павильон сельскохозяйственной выставки в экспоцентре в Порт-де-Версай, передает Le Parisien.
Издание уточняет, что в момент прорыва оцепления в выставочном центре находился президент Эмманюэль Макрон.
Протестующие начали скандировать требования об отставке главы государства. Макрон в ответ назвал их действия контрпродуктивными и призвал манифестантов успокоиться. Президент также напомнил о мерах, принятых правительством для поддержки сельскохозяйственной отрасли Франции.
Массовые акции протеста фермеров продолжаются в стране с января. Поводами стали повышение стоимости дизельного топлива, падение доходов из-за импорта дешевого украинского зерна и бюрократические сложности.
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