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Французские фермеры ворвались в павильон выставки, куда приехал Макрон

В Париже фермеры ворвались в павильон выставки, куда приехал президент Макрон

Французские фермеры ворвались в павильон выставки, куда приехал Макрон
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В Париже протестующие фермеры преодолели полицейский кордон и ворвались в павильон сельскохозяйственной выставки в экспоцентре в Порт-де-Версай, передает Le Parisien.

Издание уточняет, что в момент прорыва оцепления в выставочном центре находился президент Эмманюэль Макрон.

Протестующие начали скандировать требования об отставке главы государства. Макрон в ответ назвал их действия контрпродуктивными и призвал манифестантов успокоиться. Президент также напомнил о мерах, принятых правительством для поддержки сельскохозяйственной отрасли Франции.

Массовые акции протеста фермеров продолжаются в стране с января. Поводами стали повышение стоимости дизельного топлива, падение доходов из-за импорта дешевого украинского зерна и бюрократические сложности.

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