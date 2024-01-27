Во Франции протестующие фермеры подожгли отделение таможни

Участники протестов фермеров во Франции подожгли отделение таможни в коммуне Ним, сообщил префект департамента Гар Жером Боне в соцсети X.

«Сегодня вечером с 19:15 на таможенном пункте в Ниме произошел пожар, предположительно, вызванный проникновением людей на сельскохозяйственной технике. Пожар еще продолжается», — написал он. Боне «решительно осудил» причиненный ущерб. Он сообщил, что виновных уже ищут.

Это не первый поджог, который устроили участники протестов фермеров во Франции. В частности, 26 января протестующие сожгли здание социальной страховой службы в Нарбонне. Перед этим демонстранты забросали горящими покрышками здание префектуры коммуны Ажен и забрызгали его навозом.

Массовые акции протестов фермеров продолжаются с 18 января. Поводом стали грядущее повышение стоимости дизельного топлива, падение доходов из-за импорта украинского зерна в страну и сложности бюрократических процедур. Фермеры в знак протеста, в основном, блокируют дороги, в том числе тракторами и комбайнами.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь 26 января анонсировал ряд мер, которые должны удовлетворить требования протестующих. Среди них — создание фонда экстренной помощи фермерам в размере €50 млн и упрощение правил и норм, касающихся сельского хозяйства.