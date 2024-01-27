 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Французские фермеры анонсировали «полную блокаду» Парижа

Французские фермеры запланировали «полную блокаду» Парижа с 29 января
Французские фермеры намерены полностью заблокировать Париж и три близлежащих департамента в ночь на 29 января. Акция продлится не менее пяти дней. Протестующие недовольны ростом цен на дизель, падением доходов и бюрократией
Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Reuters

Представитель французского профсоюза фермеров Jeunes agriculteurs d’Ile-de-France («Молодые фермеры Иль-де-Франс») Максим Бюизар заявил о намерении организовать блокаду Парижа и трех близлежащих департаментов в ночь на понедельник, 29 января.

«Мы решили изменить наши методы и организовать блокаду Парижа и его «малой короны» (состоит из департаментов Верхняя Сена, Сена Сен-Дени и Долина Марны в регионе Иль-де-Франс. — прим. РБК). Премьер-министр не услышал наших просьб. Конечно, он дает ответы, но они не соответствуют требованиям и масштабам протеста», — приводит его слова телеканал BFMTV.

Французские фермеры анонсировали «полную блокаду» Парижа
Video

Бюизар уточнил, что идея заключается в том, чтобы «ни один грузовик не мог снабжать столицу». По его словам, протестующие намерены продержаться столько, сколько потребуется.

«Это будет не операция продолжительностью 12 или 15 часов, а акция продолжительностью не менее пяти дней, которая позволит дать понять парижанам, что им нужны фермеры для жизни и что столица не самодостаточна. Ей нужны сельские территории. Мы склонны время от времени забывать об этом, во всяком случае премьер-министр об этом забыл», — считает представитель французских фермерских профсоюзов.

Для подготовки к этой акции намеченные на выходные протестные мероприятия были отменены, уточнил Бюизар. Он также посоветовал французам работать удаленно на следующей неделе, так как активисты намерены сделать так, чтобы «никто и ничто не могло попасть в Париж или «малую корону».

«Я знаю, что это особенно неприятно, но, к сожалению, кажется, что это единственный способ быть услышанным», — заключил Бюизар.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Во Франции массовые протесты фермеров продолжаются с 18 января. Участники акций недовольны грядущим повышением цен на дизельное топливо, падением доходов из-за импорта зерна с Украины, а также сложностью бюрократических процедур. Участники акций блокируют дороги сельхозтехникой.

Во Франции протестующие фермеры подожгли отделение таможни
Общество
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь 26 января предложил ряд мер, которые направлены на удовлетворение требований фермеров. В частности, он анонсировал создание фонда экстренной помощи на €50 млн и упрощение правил и норм, касающихся сельского хозяйства.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Франция Париж фермеры протесты
Материалы по теме
Во Франции протестующие фермеры подожгли отделение таможни
Общество
Фермеры высыпали мусор на автодороги во Франции. Видео
Политика
На акции протеста во Франции армяне-нелегалы сбили семью фермеров
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
Житель Тюмени через суд потребовал от «Мутабора» компенсацию за вечеринку Общество, 14:55
Дюков не увидел необходимости в новых ограничениях на экспорт топлива Экономика, 14:37
Французские фермеры анонсировали «полную блокаду» Парижа Общество, 14:32
Американский конькобежец побил державшийся четыре года рекорд россиянина Спорт, 14:30
В Белгородской области обстреляли село Новая Таволжанка Политика, 14:21
«Холоп-2» обогнал «Аватар» и стал вторым по сборам в России Технологии и медиа, 14:19
«Роснефть» назвала объем выплаченных налогов в 2023 году Экономика, 14:14
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Илья Ковальчук провел встречу с недовольными фанатами «Спартака» Спорт, 14:12
WP сообщила о совещаниях в России по подрыву роли доллара Политика, 14:11
Путин возложил цветы к «Рубежному камню» в годовщину снятия блокады Политика, 13:55
«Зенит» собрался купить вратаря сборной Мали Спорт, 13:48
27 января состоялась передача оцифрованных данных о блокадном Ленинграде 13:31
Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко Политика, 13:27
В школах Вильнюса перестанут изучать русский в качестве второго языка Общество, 13:14