Французские фермеры анонсировали «полную блокаду» Парижа
Представитель французского профсоюза фермеров Jeunes agriculteurs d’Ile-de-France («Молодые фермеры Иль-де-Франс») Максим Бюизар заявил о намерении организовать блокаду Парижа и трех близлежащих департаментов в ночь на понедельник, 29 января.
«Мы решили изменить наши методы и организовать блокаду Парижа и его «малой короны» (состоит из департаментов Верхняя Сена, Сена Сен-Дени и Долина Марны в регионе Иль-де-Франс. — прим. РБК). Премьер-министр не услышал наших просьб. Конечно, он дает ответы, но они не соответствуют требованиям и масштабам протеста», — приводит его слова телеканал BFMTV.
Бюизар уточнил, что идея заключается в том, чтобы «ни один грузовик не мог снабжать столицу». По его словам, протестующие намерены продержаться столько, сколько потребуется.
«Это будет не операция продолжительностью 12 или 15 часов, а акция продолжительностью не менее пяти дней, которая позволит дать понять парижанам, что им нужны фермеры для жизни и что столица не самодостаточна. Ей нужны сельские территории. Мы склонны время от времени забывать об этом, во всяком случае премьер-министр об этом забыл», — считает представитель французских фермерских профсоюзов.
Для подготовки к этой акции намеченные на выходные протестные мероприятия были отменены, уточнил Бюизар. Он также посоветовал французам работать удаленно на следующей неделе, так как активисты намерены сделать так, чтобы «никто и ничто не могло попасть в Париж или «малую корону».
«Я знаю, что это особенно неприятно, но, к сожалению, кажется, что это единственный способ быть услышанным», — заключил Бюизар.
Во Франции массовые протесты фермеров продолжаются с 18 января. Участники акций недовольны грядущим повышением цен на дизельное топливо, падением доходов из-за импорта зерна с Украины, а также сложностью бюрократических процедур. Участники акций блокируют дороги сельхозтехникой.
предложил ряд мер, которые направлены на удовлетворение требований фермеров. В частности, он анонсировал создание фонда экстренной помощи на €50 млн и упрощение правил и норм, касающихся сельского хозяйства.
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