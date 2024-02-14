Французские фермеры выгрузили навоз перед банком. Видео
Французские фермеры, протестующие из-за отсутствия мер поддержки, выгрузили навоз перед отделением банка в Ажене. «Мы протестуем перед банками, потому что нас не услышали», — заявил сопрезидент Сельской координации Хосе Перес. Фермеры заявили о планах протестовать так у всех банков в регионе.
Протесты фермеров во Франции начались в середине января. Они недовольны повышением цен на дизельное топливо, падением доходов из-за импорта зерна с Украины, а также сложностью бюрократических процедур.
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