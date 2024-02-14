 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Французские фермеры выгрузили навоз перед банком. Видео

Французские фермеры выгрузили навоз перед банком

Французские фермеры выгрузили навоз перед банком. Видео
Video

Французские фермеры, протестующие из-за отсутствия мер поддержки, выгрузили навоз перед отделением банка в Ажене. «Мы протестуем перед банками, потому что нас не услышали», — заявил сопрезидент Сельской координации Хосе Перес. Фермеры заявили о планах протестовать так у всех банков в регионе.

Протесты фермеров во Франции начались в середине января. Они недовольны повышением цен на дизельное топливо, падением доходов из-за импорта зерна с Украины, а также сложностью бюрократических процедур.

Протестующих фермеров в Индии обстреляли слезоточивым газом
Политика

Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом

Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»

Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи

Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России

Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео

ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности

«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть

Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России

Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска

Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности

Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?
Теги
Франция фермеры навоз протесты
Материалы по теме
Протестующих фермеров в Индии обстреляли слезоточивым газом
Политика
Польские фермеры с болгарками вскрыли фургоны с украинским зерном. Видео
Политика
«Сила фермеров» на тракторах перекрыла дорогу в Молдавии у КПП с Румынией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 97,81 (-0,38) Инвестиции, 17:00 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+0,23) Инвестиции, 17:00
Sigma Projects — о форматах сервисных апартаментов и их перспективах Недвижимость, 18:40
Киркоров опубликовал фото из разрушенного концертного зала в ДНР Политика, 18:38
Путин предложил с 1 марта повысить размер выплат медикам в малых городах Политика, 18:35
Военная операция на Украине. Карта на 14 февраля Политика, 18:32
Валиева не примет участия в весеннем туре команды Тутберидзе по России Спорт, 18:29
Госдума отклонила проект о выходном для родителей школьников 1 сентября Политика, 18:27
Уникальная траектория: какой будет электроника через 10 лет Тренды, 18:25
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Путин призвал избавить систему физкультуры и спорта от коммерциализации Спорт, 18:18
За что именно платят жители современных ЖК РБК и ПИК, 18:10
В Белоруссии назвали очевидным отказ Канады выдать России ветерана СС Политика, 18:09
В Минспорте назвали возможное число участников Олимпиады-2024 от России Спорт, 17:56
В Энергодаре прозвучали два взрыва Политика, 17:52
МВД объявило в розыск бывшего футболиста и блогера Евгения Савина Спорт, 17:51
Погранслужба США отчиталась о сокращении на 50% числа арестов на границе Политика, 17:49