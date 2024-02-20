Старовойт: ВСУ обстреляли три села и хутор в двух районах Курской области

Три курских села и хутор попали под обстрел

В Курской области под обстрел со стороны Украины попали три села и хутор, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

«Сегодня со стороны Украины обстрелян Суджанский район. Никто из жителей не пострадал», — написал он.

Губернатор рассказал, что в селе Гоголевка один из снарядов попал в ангар частного предприятия, повредив тракторы и машину. ВСУ также обстреляли хутор Олешня, там зафиксировали три попадания снарядов. Повреждения получили дом и линия электропередачи.

Атакован был и Кореневский район, где под удар попали села Троицкое и Гордеевка. В результате происшествия пострадавших не было, однако в Троицком снаряды перебили линию электропередачи и повредили окна в четырех домах. В части населенного пункта нет света, заключил губернатор.

После начала военной операции Курская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины.

17 февраля ВСУ нанесли удар по селу Кульбаки Глушковского района, где «насчитали восемь прилетов». Старовойт тогда рассказал, что никто не пострадал, однако были повреждены два административных здания, домовладение и газовая труба.

В ночь перед обстрелом в области дважды включали сигнал ракетной опасности. Первый раз он действовал в течение полутора часов, второй — 5,5 часа.