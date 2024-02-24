Курский губернатор сообщил о работе ПВО на фоне ракетной опасности
В небе над Курском и Курским районом работают средства ПВО, сообщил в телеграм-канале губернатор области Роман Старовойт.
«В небе над Курском и Курским районом работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие!», — написал он.
Вечером 23 февраля в Курской области объявили ракетную опасность. Губернатор попросил тех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной или кладовой. Тех, кто находится на улице, он призвал зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.
Позднее российское Минобороны сообщило, что в ночь на 24 февраля, около 00:15 мск над территорией Курской и Тульской областей сбили два беспилотника.
Власти российских регионов не раз сообщали об обстрелах и атаках беспилотников с начала военной операции на Украине. В ночь на 24 февраля над Тульской, Брянской и Белгородской областями сбили по одному беспилотнику.
Оперштаб Краснодарского края вечером 23 февраля также сообщал о падении летательного аппарата. На месте, где он упал, начался пожар, который впоследствии потушили.
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