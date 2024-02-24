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Война с хуситами ,  
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США заявили об уничтожении семи крылатых ракет хуситов

CENTCOM: военные США уничтожили семь противокорабельных крылатых ракет хуситов
Сюжет
Война с хуситами

Американские военные 23 февраля уничтожили семь противокорабельных крылатых ракет, которые йеменские хуситы готовились выпустить в сторону Красного моря. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X (ранее — Twitter).

«В период с 12:30 до 19:15 23 февраля (по времени столицы Йемена Саны, совпадает с мск. — РБК) CENTCOM уничтожило семь мобильных [установок] противокорабельных крылатых ракет хуситов, которые были готовы к запуску в направлении Красного моря», — сказано в сообщении.

Хуситы запретили судам США и Британии заходить в воды Красного моря
Политика
Фото:Khaled Abdullah / Reuters

В CENTCOM заявили, что ракеты были обнаружены в подконтрольных хуситам районах Йемена. Военные установили, что они представляют «непосредственную угрозу» для кораблей Военно-морских сил (ВМС) США и торговых судов в регионе.

Йеменские хуситы стали атаковать суда, по их мнению, связанные с Израилем, с осени 2023 года. Атаки стали ответом на израильскую операцию в секторе Газа против палестинской группировки ХАМАС, также им подвергались британские и американские суда.

США и Великобритания с января начали наносить удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции. Reuters 22 февраля сообщил, что хуситы запретили судам США и Великобритании, а также зарегистрированным в Израиле заходить в воды Красного и Аравийского морей, как и в акваторию Аденского залива.

США заявили об уничтожении семи крылатых ракет хуситов
США заявили об уничтожении семи крылатых ракет хуситов

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Теги
Йемен хуситы США Центральное командование США крылатые ракеты
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