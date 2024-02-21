США заявили об атаке хуситов на судно с гуманитарной помощью для Йемена
Хуситы выпустили две ракеты по американскому судну, перевозившему гуманитарную помощь в Йемен, сообщило центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х.
Инцидент произошел 19 февраля. «Хуситы выпустили две противокорабельные баллистические ракеты по судну Sea Champion», — говорится в публикации.
В командовании уточнили, что принадлежащее США судно с зерном шло под флагом Греции. Одна из ракет взорвалась неподалеку от Sea Champion, нанеся тому незначительные повреждения. Экипаж продолжил путь в порт Аден в Йемене, уточнили в CENTCOM.
За последние пять лет Sea Champion доставило гуманитарную помощь в Йемен 11 раз. «Мы привержены противодействию вредоносной деятельности хуситов, которая ставит под угрозу импорт продуктов питания и гуманитарной помощи в Йемен», — подчеркнули в командовании.
По данным ООН, в Йемене 24,1 млн человек (80% населения) нуждаются в гуманитарной помощи.
Йеменские хуситы атакуют американские и британские корабли, а также связанные с Израилем суда. Атаки начались осенью 2023 года в ответ на израильскую операцию в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС. С декабре Вашингтон и Лондон сформировали международную коалицию, с 12 января союзники наносят удары по объектам хуситов в Йемене.
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