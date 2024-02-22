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Война с хуситами ,  
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Хуситы запретили судам США и Британии заходить в воды Красного моря

Хуситы уведомили о запрете судам США и Британии заходить в Красное море
Сюжет
Война с хуситами
Фото: Khaled Abdullah / Reuters
Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Хуcиты отправили судоходным и страховым компаниям уведомление о запрете для судов США и Великобритании ходить в водах Красного моря и Аденского залива, сообщает Reuters.

Представитель хуситов сообщил изданию, что в Сане (столице Йемена) сформирован Центр координации гуманитарных операций для обеспечения безопасного и мирного прохода кораблей, не имеющих отношения к Израилю.

Именно этот центр направил уведомление, что судам, которые ходят под флагом США и Великобритании, принадлежат физическим или юридическим лицам из этих стран или зарегистрированы в Израиле, запрещено заходить в воды Красного и Аравийского морей, а также Аденского залива.

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Фото:Khaled Abdullah / Reuters

Йеменские хуситы атакуют американские и британские корабли, а также связанные с Израилем суда. Атаки начались осенью 2023 года в ответ на израильскую операцию в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС.

В декабре Вашингтон и Лондон сформировали международную коалицию, а с января союзники наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Хуситы запретили судам США и Британии заходить в воды Красного моря
Хуситы запретили судам США и Британии заходить в воды Красного моря

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