Хуситы запретили судам США и Британии заходить в воды Красного моря
Хуcиты отправили судоходным и страховым компаниям уведомление о запрете для судов США и Великобритании ходить в водах Красного моря и Аденского залива, сообщает Reuters.
Представитель хуситов сообщил изданию, что в Сане (столице Йемена) сформирован Центр координации гуманитарных операций для обеспечения безопасного и мирного прохода кораблей, не имеющих отношения к Израилю.
Именно этот центр направил уведомление, что судам, которые ходят под флагом США и Великобритании, принадлежат физическим или юридическим лицам из этих стран или зарегистрированы в Израиле, запрещено заходить в воды Красного и Аравийского морей, а также Аденского залива.
Йеменские хуситы атакуют американские и британские корабли, а также связанные с Израилем суда. Атаки начались осенью 2023 года в ответ на израильскую операцию в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС.
В декабре Вашингтон и Лондон сформировали международную коалицию, а с января союзники наносят удары по объектам хуситов в Йемене.
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